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Как правильно подавать шампанское

Источник:
РИА Новости
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Игристое вино следует подавать охлажденным, рассказала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

«Правильная температура 7-10 градусов. Если вдруг вы не успели охладить игристое вовремя, то можно бутылку, обернутую в мокрое полотенце, убрать в морозилку, но только на 10-15 минут», — отметила эксперт.

Буняева уточнила, что идеальным выбором для шампанского станут бокалы для белого вина — они шире стандартных, которые имеют вытянутую форму, поэтому игристое вино лучше раскрывается.

Что касается рекомендаций по сочетанию вин и новогодних блюд, эксперт отметила универсальность розовых игристых вин — их можно подавать к рыбным блюдам, к мясным, а также к снекам и острым блюдам.

К игристым винам из белых сортов винограда можно подавать белую рыбу, моллюсков и другие морепродукты. А для категории Блан де Нуар, в основе которых красные сорта, отлично подойдут блюда из красного мяса.

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Жизнь #Еда
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