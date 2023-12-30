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Рубль показал рекордное ослабление

Источник:
РБК
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Рубль за 2023 год ослабел к доллару на 29,27% — до 90,36 рублей, следует из данных Московской биржи. Это худший результат российской валюты с 2015 года, когда она ослабела на 31,4%.

При этом в прошлом году российская валюта впервые за три года показала заметное укрепление к доллару, с 74,7 рублей в декабре 2021 года до 69,9 рублей в последний торговый день декабря 2022 года.

Несмотря на высокую волатильность и ослабление до 120 рублей за доллар, российской валюте тогда по итогам года из-за санкционного сжатия импорта удалось показать положительный результат.

Эксперты считают, что причиной ослабления рубля в 2023 году стали такие факторы, так отток капитала, довольно продолжительный период низких ставок, восстановление импорта при негативной динамике цен на сырье в начале года.

Поддержку российской валюте оказали повышение цен на нефть, ужесточение политики Банка России и обязательная репатриация валютной выручки. Однако в целом их эффект оказался недостаточным.

В целом 2023 год оказался относительно стабильным для мировых валют. Кроме рубля резко отрицательная динамика наблюдалась только у турецкой лиры (минус 60% к доллару) и аргентинского песо (минус 350%).

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mosquito__2010

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nicollaich

Алтайский сказочник уже опроверг инфу?

Asd10

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nicollaich

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