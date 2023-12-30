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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Ракетный удар по центру Белгорода попал на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Видео с последствиями ракетного удара Вооруженных сил Украины по центру Белгорода появилось в телеграм-канале Baza.

На опубликованных кадрах видно, что в ходе обстрела многоэтажные здания получили серьезные повреждения, осколками посечены автомобили на улицах. На видео заметно, что тротуары и проезжая часть засыпаны осколками выбитых взрывом стекол и элементами строений.


ВСУ обстреляли центр Белгорода 30 декабря. По данным Минобороны России, украинские военные нанесли удар двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

По предварительным данным, погибло 14 человек, включая двоих детей, еще 108 ранено. Об ударе по Белгороду доложили президенту Владимиру Путину, он поручил оказать пострадавших необходимую помощь.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Чувствуешь наступающее Украинское грядущее ? Это вилы.

nicollaich

Алтайский сказочник уже опроверг инфу?

Asd10

Налёты советской ДБА на Берлин ты тоже назовешь "пакостью", Сашок?? Или в слив унырнешь?? 🤔

nicollaich

По критической инфраструктуре, промышленным и военным объектам нанесен массированный удар, сообщил в...