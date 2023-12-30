Путин поздравил с Новым годом только двух европейских лидеров

Президент Владимир Путин из европейских лидеров поздравил с наступающим Новым годом только премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Сербии Александра Вучича, следует из сообщения на сайте Кремля.
Так, российский лидер в официальном поздравлении венгерскому коллеге отметил, что отношения Москвы и Будапешта сохранили позитивную динамику, несмотря на сложную международную обстановку.
Путин также подтвердил настрой на продолжение конструктивного и прагматичного взаимодействия двух стран, которое позволит воплощать в жизнь важные совместные экономические проекты.
В поздравлении сербскому лидеру Путин отметил, что, несмотря на непростую международную обстановку, отношения между Россией и Сербией, основывающиеся на многовековых традициях дружбы и духовной близости, развиваются в конструктивном ключе.
Президент России также выразил готовность к диалогу и продуктивной совместной работе с Сербией по вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня.