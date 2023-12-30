Биометрия появится в новых внутренних паспортах россиян

Внутренние паспорта россиян нового образца планируется оснастить электронным носителем с биометрическими данными.

Нововведение предусмотрено новым положением о документе, удостоверяющем личность. Соответствующее постановление российского правительства опубликовано на сайте правовой информации.

В новом паспорте будут указываться биометрические персональные данные, содержащиеся на электронном носителе информации. Ранее в соответствующем положении пункт о биометрии отсутствовал.

Кроме того, в новом положении прописаны основания для выдачи паспорта, в частности: достижение 14-летнего возраста; наличие российского гражданства у лица, ранее не получавшего паспорт; приобретение гражданства РФ.