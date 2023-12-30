НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Биометрия появится в новых внутренних паспортах россиян

Источник:
ТАСС
366 0

Внутренние паспорта россиян нового образца планируется оснастить электронным носителем с биометрическими данными.

Нововведение предусмотрено новым положением о документе, удостоверяющем личность. Соответствующее постановление российского правительства опубликовано на сайте правовой информации.

В новом паспорте будут указываться биометрические персональные данные, содержащиеся на электронном носителе информации. Ранее в соответствующем положении пункт о биометрии отсутствовал.

Кроме того, в новом положении прописаны основания для выдачи паспорта, в частности: достижение 14-летнего возраста; наличие российского гражданства у лица, ранее не получавшего паспорт; приобретение гражданства РФ.

Еще по теме
Как правильно перевозить пиротехнику
Путин поручил установить единый федеральный статус многодетных
Алкогольное мороженое приравняют к спиртному
Совфед одобрил запрет телефонов в школе
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Где купить бумажные билеты «Новогоднего миллиарда»
Стало известно о возможной досрочной отставке мэра Новосибирска
Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по кораблю «Новочеркасск»
Украина нанесла удар по порту Феодосии
Обсуждение (0)
О самом главном
Без скромности: в чем встречать год Зеленого Дракона
Что дарить родственникам на Новый год
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Самое обсуждаемое
60
Украина нанесла удар по порту Феодосии
52
Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по кораблю «Новочеркасск»
46
Медведев обозначил три цели России в СВО на 2024 год
42
Запад предрек Украине неминуемое поражение
35
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки