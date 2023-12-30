Названы сроки начала продаж первого автомобиля Xiaomi

Производство и продажи первого в истории Xiaomi автомобиля стартуют в первой половине 2024 года. Xiaomi SU7 представляет собой электрический седан.

Xiaomi SU7 выйдет в двух версиях: SU7 и SU7 Max. Базовая модель SU7 имеет двигатель V6 собственной разработки Xiaomi мощностью 299 лошадиных сил. Автомобиль способен разогнаться до 100 километров в час за 5,28 секунды.

SU7 оборудован батареей из карбида кремния Xiaomi 800 V, созданную в партнерстве с CATL. Она обеспечивает запас хода в 668 километров. Батарея способна пополнить запас энергии для преодоления 220 километров за 5 минут.

Полноприводная версия SU7 Max оснащена аккумулятором, обеспечивающим максимальный запас хода 800 километров. Более мощный мотор позволяет разгоняться до 100 километров в час за 2,78 секунды.

Одной из особенностей Xiaomi SU7 является наличие лидара — система компьютерного зрения расположена за лобовым стеклом, а на боковой стойке установлена камера. Автомобиль также поддерживает функцию разблокировки с помощью системы распознавания лиц.

Электроника автомобиля работает на операционной системе HyperOS. Для этого машину оснастили процессором Qualcomm Snapdragon 8295, а система автономного вождения Xiaomi Pilot использует чип Nvidia Orin-X, имеющий вычислительную мощность в 508 TOPS.