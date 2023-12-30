НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Названы сроки начала продаж первого автомобиля Xiaomi

Источник:
Carnewschina.com
277 0

Производство и продажи первого в истории Xiaomi автомобиля стартуют в первой половине 2024 года. Xiaomi SU7 представляет собой электрический седан.

Xiaomi SU7 выйдет в двух версиях: SU7 и SU7 Max. Базовая модель SU7 имеет двигатель V6 собственной разработки Xiaomi мощностью 299 лошадиных сил. Автомобиль способен разогнаться до 100 километров в час за 5,28 секунды.

SU7 оборудован батареей из карбида кремния Xiaomi 800 V, созданную в партнерстве с CATL. Она обеспечивает запас хода в 668 километров. Батарея способна пополнить запас энергии для преодоления 220 километров за 5 минут.

Полноприводная версия SU7 Max оснащена аккумулятором, обеспечивающим максимальный запас хода 800 километров. Более мощный мотор позволяет разгоняться до 100 километров в час за 2,78 секунды.

Одной из особенностей Xiaomi SU7 является наличие лидара — система компьютерного зрения расположена за лобовым стеклом, а на боковой стойке установлена камера. Автомобиль также поддерживает функцию разблокировки с помощью системы распознавания лиц.

Электроника автомобиля работает на операционной системе HyperOS. Для этого машину оснастили процессором Qualcomm Snapdragon 8295, а система автономного вождения Xiaomi Pilot использует чип Nvidia Orin-X, имеющий вычислительную мощность в 508 TOPS.

Еще по теме
Первый депутат Госдумы пересел на Lada Vesta
Xiaomi представил свой первый электромобиль
Раскрыты характеристики российского электромобиля «Атом»
Mercedes-Benz получит датчик нетрезвых водителей
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Опасное вождение
Самое популярное
Где купить бумажные билеты «Новогоднего миллиарда»
Стало известно о возможной досрочной отставке мэра Новосибирска
Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по кораблю «Новочеркасск»
Украина нанесла удар по порту Феодосии
Обсуждение (0)
Картина дня
Украина нанесла удар по центру Белгорода
Путин поздравил с Новым годом только двух европейских лидеров
Трамп назвал Байдена мошенником и негодяем
Биометрия появится в новых внутренних паспортах россиян
О самом главном
Без скромности: в чем встречать год Зеленого Дракона
Что дарить родственникам на Новый год
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Топ комментариев

mosquito__2010

Чувствуешь наступающее Украинское грядущее ? Это вилы.

nicollaich

Алтайский сказочник уже опроверг инфу?

Asd10

Налёты советской ДБА на Берлин ты тоже назовешь "пакостью", Сашок?? Или в слив унырнешь?? 🤔

GammiPluh

Поздновато усиливать... ВПК Украины мертв на 95%