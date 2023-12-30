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Трамп назвал Байдена мошенником и негодяем

Источник:
Sibnet.ru
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Экс-президент США Дональд Трамп назвал нынешнего главу американского государства Джо Байдена мошенником, негодяем и «плохим парнем».

По его словам, сложно поверить в то, что Байден снова будет баллотироваться на пост президента США на фоне снижения его когнитивных способностей. Трамп сделал соответствующее заявление в интервью изданию Breitbart News.

«Парень не может говорить. Парень не может связать два предложения. Так что я думаю вот что: я не могу поверить, что он станет кандидатом. Я надеюсь, что он будет. Но я не могу поверить, что он станет номинантом», — сказал Трамп.

Бывший американский лидер обратил свое внимание на то, что Байден «не может говорить» и «не может связать два предложения» в ходе своих выступлений.

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Политика #Мир
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