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Суд оштрафовал Ивлееву за организацию «голой вечеринки»

Источник:
Sibnet.ru
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Лефортовский суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву за организацию «голой вечеринки».

Ивлеева обвиняется в организации массового мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 20.2.2 КоАп РФ), сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«В ходе проведения вечеринки были допущены нарушения общественного порядка, в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, нецензурная брань в общественном месте», — говорится в сообщении.

Вечеринка прошла 21 декабря в московском клубе Mutabor. Мероприятие посетили Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита, Джиган, рэпер Vacio (Николай Васильев) — всего не менее 200 человек.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Чувствуешь наступающее Украинское грядущее ? Это вилы.

Asd10

Налёты советской ДБА на Берлин ты тоже назовешь "пакостью", Сашок?? Или в слив унырнешь?? 🤔

GammiPluh

Поздновато усиливать... ВПК Украины мертв на 95%

nicollaich

Алтайский сказочник уже опроверг инфу?