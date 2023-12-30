Суд оштрафовал Ивлееву за организацию «голой вечеринки»

Лефортовский суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву за организацию «голой вечеринки».

Ивлеева обвиняется в организации массового мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 20.2.2 КоАп РФ), сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«В ходе проведения вечеринки были допущены нарушения общественного порядка, в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, нецензурная брань в общественном месте», — говорится в сообщении.

Вечеринка прошла 21 декабря в московском клубе Mutabor. Мероприятие посетили Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита, Джиган, рэпер Vacio (Николай Васильев) — всего не менее 200 человек.