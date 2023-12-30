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Создатели «Ланцета» представили новый беспилотник

Источник:
Sibnet.ru
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Zala Aero, разработавшая беспилотник «Ланцет», презентовала новый дрон-камикадзе «Изделие 55», сообщается в телеграм-канале компании.

Дрон «Изделие 55»
Дрон «Изделие 55»
Фото: © Zala Aero

Аппарат получил X-образное крыло и представляет собой барражирующий боеприпас ближнего радиуса действия, простой в использовании, безопасный для оператора за счет контейнерного пуска, отмечается в сообщении.

«Обеспечивает Full HD в режиме реального времени до момента поражения, с выбором оптимального угла захода на цель», — подчеркнули разработчики преимущества новинки.

Дрон «Изделие 55» имеет четыре двигателя. При этом в барражирующем боеприпасе применили новые технические решения, которые способствуют радиоэлектронной борьбе.

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