Действие истекающих водительских прав продлили на три года

Срок действия водительских удостоверений, истекающих в 2024 и 2025 годах, продлевается на три года, сообщает пресс-служба МВД. Решение принято в целях снижения административной нагрузки для граждан и бизнеса.

В течение трех лет водительские удостоверения не нужно будет заменять, они продлятся автоматически. Продление касается водителей, управляющими транспортными средствами в личных целях, а также при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности.

Продление срока действия водительских удостоверений позволит более чем 5 миллионам водителей в ближайшие три года продолжать беспрепятственно управлять транспортными средствами, отмечается в сообщении.

С 1 апреля 2024 года будет также изменен регламент проведения экзамена на получение водительских прав — сдающим будет позволено допускать больше ошибок во время демонстрации навыков вождения.