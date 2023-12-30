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Действие истекающих водительских прав продлили на три года

Источник:
Sibnet.ru
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Срок действия водительских удостоверений, истекающих в 2024 и 2025 годах, продлевается на три года, сообщает пресс-служба МВД. Решение принято в целях снижения административной нагрузки для граждан и бизнеса.

В течение трех лет водительские удостоверения не нужно будет заменять, они продлятся автоматически. Продление касается водителей, управляющими транспортными средствами в личных целях, а также при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности.

Продление срока действия водительских удостоверений позволит более чем 5 миллионам водителей в ближайшие три года продолжать беспрепятственно управлять транспортными средствами, отмечается в сообщении.

С 1 апреля 2024 года будет также изменен регламент проведения экзамена на получение водительских прав — сдающим будет позволено допускать больше ошибок во время демонстрации навыков вождения.

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mosquito__2010

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Asd10

Налёты советской ДБА на Берлин ты тоже назовешь "пакостью", Сашок?? Или в слив унырнешь?? 🤔

GammiPluh

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nicollaich

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