Как выгодно собрать новогодний стол

Заранее составленное меню и заблаговременная закупка части продуктов помогут сэкономить на новогоднем столе, посоветовала юрист Международной конфедерации обществ потребителей Диана Сорк.

Эксперт отметила, что сначала нужно составить меню и обозначить количество гостей. Она также призвала отказаться от идеи поразить гостей излишеством закусок — для новогоднего стола достаточно двух салатов, пары холодных закусок и одного горячего.

«Вспомните, сколько еды осталось в прошлом году и сколько дней вы все это доедали. Принцип zero waste (ноль отходов) будет здесь вполне уместен», — подчеркнула она.

Она предложила заранее купить долгопортящиеся продукты, например, консервы, мясо, рыбу, соки. Также юрист призвала ходить по супермаркету со списком необходимого, чтобы избежать эмоциональных покупок, или воспользоваться онлайн-доставкой.

Готовая еда обойдется значительно дороже, поэтому для новогоднего стола лучше все приготовить самим, при этом один ингредиент можно использовать в нескольких блюдах, добавила Сорк.