Украина по итогам почти двухлетнего противостояния с Россией обречена на поражение, спрогнозировали американские эксперты. По оценке аналитиков, у Киева попросту нет средств для победы.

Контрнаступление ВСУ с треском провалилось, а Запад все чаще дает понять, что больше не может поддерживать киевские власти, передает CNN. Таким образом, самым актуальным вопросом для Украины станет выживание.

Уже сейчас западные элиты пытаются заставить Украину отказаться от претензий на освобожденные Россией территории. Им уже стало понятно, что Киев не сможет захватить эти земли даже с использованием оружия НАТО.

Несмотря на воинственные заявления киевского режима, ему придется согласиться на территориальные уступки в ходе переговоров с Россией, полагают эксперты. Такой сценарий на сегодня фактически неизбежен, вопрос только в сроках начала соответствующих переговоров.