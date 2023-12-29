Россия составила список иностранных активов для конфискации

Россия составила список иностранных активов, которые будут конфискованы в ответ на изъятие российских активов западными странами, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее США заявили об изучении способов конфискации замороженных на Западе российских активов на сумму около 300 миллиардов долларов. Американские власти рассчитывают, что с помощью этих денег они смогут финансировать Украину.

Песков отметил, что подобные действия Запада, которые бьют по основным параметрам международной экономики, «чреваты очень серьезными последствиями», так как российское руководство готово к ответным шагам.

«В свое время, когда европейцы и американцы заходили в санкции против нас, такие беспрецедентные, они совершенно не задумывались об эффекте бумеранга. Но сейчас он уже очевиден», — предупредил пресс-секретарь российского президента.