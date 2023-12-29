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Девочки будут проходить осмотр гинеколога с 13 лет

Источник:
ТАСС
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Возраст профилактических осмотров девочек врачом-гинекологом снижается с 14 до 13 лет, следует из проекта приказа Минздрава России.

«Необходимо пересмотреть проведение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних акушером-гинекологом (в отношении девочек), изменив возраст осмотра с 14 лет на 13 лет», — говорится в пояснительной записке к документу.

Главный внештатный гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава Елена Уварова пояснила, что изменение имеет принципиально значение для сбережения репродуктивного здоровья девочек.

Дело в том, что врачи сейчас фиксируют более раннее половое созревание, а также более ранний возраст начала половой жизни. В этой ситуации специалист сможет своевременно оказать помощь девочке, сохранив ее здоровье.

«Если у девочки в 13 лет нет молочных желез, это уже приличная задержка полового развития, говорящая о том, что что-то идет не так. Кроме того, средний возраст первой менструации во всем мире — от 11,8 до 12,4 года, поэтому к 13 годам у большинства девочек уже есть менструации», — пояснила Уварова.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Чувствуешь наступающее Украинское грядущее ? Это вилы.

Asd10

Налёты советской ДБА на Берлин ты тоже назовешь "пакостью", Сашок?? Или в слив унырнешь?? 🤔

mosquito__2010

Капитан очевидность начал что то подозревать.

nicollaich

Алтайский сказочник уже опроверг инфу?