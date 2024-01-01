Изменились правила призыва на срочную службу в армию

Новые правила призыва на срочную службу вступают в силу с 2024 года. Изменился возраст подлежащих набору в армию, для нарушителей ввели серьезные штрафы.

Весенний призыв 2024 года пройдет уже по новым правилам. Призывать на срочную службу будут в возрасте от 18 до 30 лет. Ранее призывали до 27 лет.

Оповещать призывников планируется бумажными и электронными повестками. Последние будут появляться в личном кабинете в «Госуслугах» после того, как они будут включены в единый реестр направленных (врученных) повесток.

Призывникам, получившим повестку, будет запрещено выезжать из России со дня ее размещения в реестре врученных повесток.

Штрафы

Утверждены новые штрафа для уклонистов. За неявку в военкомат по повестке ждет наказание от 10 до 30 тысяч рублей. Ранее эта сумма штрафа составляла от 500 до 3 тысяч рублей.

Если гражданин не сообщит в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы (учебы) или должности, переезде на новое место жительство его ждет штраф от 1 до 5 тысяч рублей.

Штрафы от 5 до 15 тысяч предусмотрели для граждан, не сообщивших о выезде из России на срок более шести месяцев. Призывников, в период призывной кампании без уведомления покинувших место жительство на срок более трех месяцев, ждет штраф от 10 до 15 тысяч рублей.

За уклонение от прохождения медицинской комиссии Госдума установила штрафы в размере от 15 тысяч до 25 тысяч рублей. Сейчас за это наказывают штрафом в размере от 500 до 3 тысяч рублей или просто вынесением предупреждения.

Помимо штрафов для тех, кто не явится в военкомат, вводят и другие ограничения. Уклонисты не смогут сдавать экзамен на получение прав и продлевать срок действия водительского удостоверения.

Также временно станут недоступны регистрация автомобилей, оформление кредитов и сделки с недвижимостью.