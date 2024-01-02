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#Предсказания #Зодиак #Гадания #Эзотерика #Приметы #Мистика

Для трех знаков Зодиака наступил непростой год

Источник:
Sibnet.ru
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Астрология, Зодиак, гороскопы, прогнозы, звезды, предсказания
Фото: © Sibnet.ru
Главная планета 2024 года Плутон переходит из созвездия Козерога в Водолей. Это редкое событие, которое случается раз в 20 лет. В такой период мир проходит большую трансформацию. Но особенно непросто будет трем знакам Зодиака. 

«Знаки, в которых в течение года происходят затмения, обычно проживают самые большие изменения в течение года. Это Овен, Рыбы и Весы. Самые большие изменения могут происходить, самые неожиданные события», — сказала астролог Василиса Володина в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.

Рак

Год проверит Раков на выносливость, на умение выдерживать кризис. В сентябре-октябре нужно быть особенно осторожными. Можно впопыхах наделать много не самых хороших дел. 

Будет принципиально меняться ситуация у партнера и ближайшего окружения. Ракам нужно приготовиться к тому, что изменения будут не у них, а вокруг них и с этим придется взаимодействовать.

Весы

Год особый, поворотный. Особенно для тех, Весов, у кого есть взрослеющие дети. Начинается сепарация детей, и это процесс может быть довольно болезненным. 

Важным периодом, когда особенно вдумчиво нужно относиться даже к самым маленьким решениям, будет март и октябрь.

Водолей

Водолеи, с одной стороны, становятся более влиятельными, набирают вес в глазах окружающих, с другой — это сопрягается с большой внутренней трансформацией, когда человек ощущает себя не собой.

У кого-то из Водолеев появятся дети, у кого-то новый бизнес, кто-то займет решающие позиции. Для Водолеев открывается большой путь к тому, чтобы стать властителями.

Но с деньгами будет не очень. Финансовая сфера — самая слабая у Водолеев в 2024 году, независимо от усилий. Пока остается только ждать «праздника на нашей улице», когда перевернется инкассаторская машина.

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pepelmetal

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pepelmetal

Да почему именно за них, за борьку джонсона, за асашай, за нату, не ?

Asd10

А за цевропейство и за понад усё???

nicollaich

Я так и думал, что именно они пишут тексты выступлений володимиру ссанычу.