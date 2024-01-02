Для трех знаков Зодиака наступил непростой год

Главная планета 2024 года Плутон переходит из созвездия Козерога в Водолей. Это редкое событие, которое случается раз в 20 лет. В такой период мир проходит большую трансформацию. Но особенно непросто будет трем знакам Зодиака.

«Знаки, в которых в течение года происходят затмения, обычно проживают самые большие изменения в течение года. Это Овен, Рыбы и Весы. Самые большие изменения могут происходить, самые неожиданные события», — сказала астролог Василиса Володина в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.

Рак

Год проверит Раков на выносливость, на умение выдерживать кризис. В сентябре-октябре нужно быть особенно осторожными. Можно впопыхах наделать много не самых хороших дел.

Будет принципиально меняться ситуация у партнера и ближайшего окружения. Ракам нужно приготовиться к тому, что изменения будут не у них, а вокруг них и с этим придется взаимодействовать.

Весы

Год особый, поворотный. Особенно для тех, Весов, у кого есть взрослеющие дети. Начинается сепарация детей, и это процесс может быть довольно болезненным.

Важным периодом, когда особенно вдумчиво нужно относиться даже к самым маленьким решениям, будет март и октябрь.

Водолей

Водолеи, с одной стороны, становятся более влиятельными, набирают вес в глазах окружающих, с другой — это сопрягается с большой внутренней трансформацией, когда человек ощущает себя не собой.

У кого-то из Водолеев появятся дети, у кого-то новый бизнес, кто-то займет решающие позиции. Для Водолеев открывается большой путь к тому, чтобы стать властителями.

Но с деньгами будет не очень. Финансовая сфера — самая слабая у Водолеев в 2024 году, независимо от усилий. Пока остается только ждать «праздника на нашей улице», когда перевернется инкассаторская машина.