Кадырову показали первые образцы «джихад-машин»

Главе Чечни Рамзану Кадырову представили первые три экспериментальных образца «джихад-машин», презентация техники прошла в Грозном. Серийное производство боевых машин запланировано на 2024 год.

«На данный момент они готовы уже выехать в зону проведения специальной военной операции, посмотрим, как себя поведут. Мы стараемся в первую очередь обеспечить своих бойцов и в последующем остальных», — пояснил Кадыров.

«Джихад-машины» спроектированы на базе шасси УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко», у них отсутствует броня, поскольку их основная задача — маневренность для ведения тактических боевых действий в зоне военной операции на Украине.

Глава министерства промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов уточнил, что республика заключила контракт с с Росгвардией, который предусматривает выпуск первых моделей перспективной линейки. На эти цели ведомство выделит 2 млрд рублей.

Впервые инициатива создания «джихад-машин» была озвучена в конце января 2023 года во время встречи руководства Минпромторга с премьер-министром Чечни Муслимом Хучиевым и Адамом Хакимовым. Разработкой конструкторской документации техники занимался МГТУ.