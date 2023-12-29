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Песков «засекретил» новогоднее обращение Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Жители России узнают 31 декабря, записано ли уже новогоднее обращение президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Новый год» станет главной темой новогоднего обращения Путина, приводят РИА Новости ответ Пескова на соответствующий вопрос журналистов.

Песков уже говорил, что «мы узнаем в новогоднюю ночь», в какой обстановке прозвучит обращение главы государства к россиянам.

Путин до этого рассказывал, что встретит новый 2024 год в компании близких людей. В новогоднюю ночь, по словам президента, он выпьет бокал шампанского с близкими людьми и будет разговаривать с ними на бытовые темы.

Как записывают новогоднее обращение Путина

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Топ комментариев

korvinsS

Это точно страна воров у всего мира уже воровать начали прикрываясь своей гребаной демократией.

nicollaich

Америка.Мы там, где ресурсы.Ничего личного.

Nik3316

выпустили 3,6 на 0,3% меньше чем годом ранее, а подорожали на 59%... ФАС как ООН, организация импотент

mosquito__2010

Чувствуешь наступающее Украинское грядущее ? Это вилы.