Песков «засекретил» новогоднее обращение Путина

Жители России узнают 31 декабря, записано ли уже новогоднее обращение президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Новый год» станет главной темой новогоднего обращения Путина, приводят РИА Новости ответ Пескова на соответствующий вопрос журналистов.

Песков уже говорил, что «мы узнаем в новогоднюю ночь», в какой обстановке прозвучит обращение главы государства к россиянам.

Путин до этого рассказывал, что встретит новый 2024 год в компании близких людей. В новогоднюю ночь, по словам президента, он выпьет бокал шампанского с близкими людьми и будет разговаривать с ними на бытовые темы.

Как записывают новогоднее обращение Путина