Уровень доверия к Путину вырос до 80%

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 18 по 24 декабря, за последнюю неделю вырос на 0,3 процентных пункта (п.п.), таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80% участников опроса (плюс 0,3 п.п.), а уровень одобрения деятельности президента не изменился и составляет 77,1%», — говорится в исследовании.

Деятельность правительства РФ одобряют 53,7% опрошенных (плюс 0,7 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 54,5% респондентов (плюс 0,5 п.п.). О доверии Мишустину заявили 62,9% опрошенных (плюс 0,9 п.п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,6% (плюс 0,7 п.п.), лидеру «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову — 29,2% (плюс 0,8 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому — 16,1% (минус 1,8 п.п.), председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 8,9% (плюс 2,1 п.п.).

Уровень поддержки «Единой России! составил 42,2% (плюс 0,2 п.п.), КПРФ — 8,8% (минус 1 п.п.), ЛДПР — 8,6% (плюс 0,3 п.п.), «Справедливой России — За правду» — 4,4% (без изменений), «Новых людей» — 4,5% (минус 0,2 п.п.).