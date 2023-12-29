ВСУ заявили о небывалом по масштабам ракетном ударе по Украине

Силы Украины давно не видели на своих мониторах такого
количества целей единовременно, как при масштабной воздушной тревоге в пятницу,
29 декабря, заявил представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
«Столько красного на наших мониторах, красное — это
вражеские цели, очень давно не было видно», — цитирует ТАСС Игната.
По его словам, мониторы отображали цели практически на всем
воздушном пространстве, «во всех областях и на всех направлениях». Пресс-служба
Воздушных сил также назвала серию взрывов в пятницу самой массированной.
Ночью и утром на всей территории Украины объявлялась
воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Днепре, Киеве, Львове, Одессе,
Харькове, подконтрольном Киеву городе Запорожье, а также в Хмельницкой,
Полтавской, Сумской и Тернопольской областях.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что взрывы
произошли на объектах критической инфраструктуры Украины, а также на
промышленных и военных объектах.