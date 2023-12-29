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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ заявили о небывалом по масштабам ракетном ударе по Украине

Источник:
ТАСС
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Силы Украины давно не видели на своих мониторах такого количества целей единовременно, как при масштабной воздушной тревоге в пятницу, 29 декабря, заявил представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

«Столько красного на наших мониторах, красное — это вражеские цели, очень давно не было видно», — цитирует ТАСС Игната.

По его словам, мониторы отображали цели практически на всем воздушном пространстве, «во всех областях и на всех направлениях». Пресс-служба Воздушных сил также назвала серию взрывов в пятницу самой массированной.

Ночью и утром на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Днепре, Киеве, Львове, Одессе, Харькове, подконтрольном Киеву городе Запорожье, а также в Хмельницкой, Полтавской, Сумской и Тернопольской областях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что взрывы произошли на объектах критической инфраструктуры Украины, а также на промышленных и военных объектах.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

korvinsS

Это точно страна воров у всего мира уже воровать начали прикрываясь своей гребаной демократией.

nicollaich

Америка.Мы там, где ресурсы.Ничего личного.

Nik3316

выпустили 3,6 на 0,3% меньше чем годом ранее, а подорожали на 59%... ФАС как ООН, организация импотент

mosquito__2010

Чувствуешь наступающее Украинское грядущее ? Это вилы.