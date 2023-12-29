Россия вышла на исторический минимум младенческой смертности

Исторический минимум младенческой смертности достигнут в России, а смертность детей до 17 лет снизилась на 23%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«В России создана и функционирует одна из самых широких программ пренатального и неонатального скрининга. Государство заботится о новорожденных», — приводит ТАСС слова Мурашко.

Глава Минздрава также отметил, что в стране достигнуто минимальное значение смертности от болезней системы кровообращения. «Особое внимание уделяется профилактическим мероприятиям, в том числе диспансерному наблюдению пациентов с хроническими заболеваниями», — сказал министр.

По его словам, добиться результатов удалось в том числе благодаря продолжающейся модернизации первичного звена здравоохранения, оснащению медорганизаций современным оборудованием.