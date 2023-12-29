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Россия вышла на исторический минимум младенческой смертности

Источник:
ТАСС
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Исторический минимум младенческой смертности достигнут в России, а смертность детей до 17 лет снизилась на 23%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«В России создана и функционирует одна из самых широких программ пренатального и неонатального скрининга. Государство заботится о новорожденных», — приводит ТАСС слова Мурашко.

Глава Минздрава также отметил, что в стране достигнуто минимальное значение смертности от болезней системы кровообращения. «Особое внимание уделяется профилактическим мероприятиям, в том числе диспансерному наблюдению пациентов с хроническими заболеваниями», — сказал министр.

По его словам, добиться результатов удалось в том числе благодаря продолжающейся модернизации первичного звена здравоохранения, оснащению медорганизаций современным оборудованием.

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Топ комментариев

korvinsS

Это точно страна воров у всего мира уже воровать начали прикрываясь своей гребаной демократией.

nicollaich

Америка.Мы там, где ресурсы.Ничего личного.

Nik3316

выпустили 3,6 на 0,3% меньше чем годом ранее, а подорожали на 59%... ФАС как ООН, организация импотент

mosquito__2010

Чувствуешь наступающее Украинское грядущее ? Это вилы.