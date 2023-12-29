Эксперт предупредил о подорожании вин после Нового года

Вина на фоне трехкратного роста акцизов могут подорожать на 10-15% в начале года, а с мая — еще больше, сообщил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Согласно подписанному в конце ноября закону, акцизы на вино с 1 мая вырастут в три раза (34 до 108 рублей за литр). В дальнейшем рост продолжится, и это отразится на ценах.

Уже в январе начнет дорожать дешевое вино, затем подтянутся и остальные, сказал «Прайм» Чеглов. «Виноделы будут следить за сохранением паритета и, вполне возможно, поднимать свои цены», — отметил он.

При этом, по его словам, импорт подорожает после ввоза новых партий, и отечественные производители не захотят от них отставать. В целом, к лету средний чек за вино может вырасти на треть, заключил эксперт.