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Эксперт предупредил о подорожании вин после Нового года

Источник:
«Прайм»
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Вина на фоне трехкратного роста акцизов могут подорожать на 10-15% в начале года, а с мая — еще больше, сообщил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Согласно подписанному в конце ноября закону, акцизы на вино с 1 мая вырастут в три раза (34 до 108 рублей за литр). В дальнейшем рост продолжится, и это отразится на ценах.

Уже в январе начнет дорожать дешевое вино, затем подтянутся и остальные, сказал «Прайм» Чеглов. «Виноделы будут следить за сохранением паритета и, вполне возможно, поднимать свои цены», — отметил он.

При этом, по его словам, импорт подорожает после ввоза новых партий, и отечественные производители не захотят от них отставать. В целом, к лету средний чек за вино может вырасти на треть, заключил эксперт.

 

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Топ комментариев

korvinsS

Это точно страна воров у всего мира уже воровать начали прикрываясь своей гребаной демократией.

nicollaich

Америка.Мы там, где ресурсы.Ничего личного.

Nik3316

выпустили 3,6 на 0,3% меньше чем годом ранее, а подорожали на 59%... ФАС как ООН, организация импотент

mosquito__2010

Чувствуешь наступающее Украинское грядущее ? Это вилы.