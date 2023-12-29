Эксперт предупредил о подорожании вин после Нового года

Вина на фоне трехкратного роста акцизов могут подорожать на
10-15% в начале года, а с мая — еще больше, сообщил профессор базовой кафедры
торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.
Согласно подписанному в конце ноября закону, акцизы на вино
с 1 мая вырастут в три раза (34 до 108 рублей за литр). В дальнейшем рост
продолжится, и это отразится на ценах.
Уже в январе начнет дорожать дешевое вино, затем подтянутся
и остальные, сказал «Прайм» Чеглов. «Виноделы будут следить за сохранением
паритета и, вполне возможно, поднимать свои цены», — отметил он.
При этом, по его словам, импорт подорожает после ввоза новых
партий, и отечественные производители не захотят от них отставать. В целом, к
лету средний чек за вино может вырасти на треть, заключил эксперт.