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Минимальная цена пачки сигарет снова выросла

Источник:
Sibnet.ru
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Единая минимальная цена пачки сигарет выросла с 1 января 2024 года — со 119 до 129 рублей.

Такая минимальная цена будет действовать год — до 31 декабря. Продажа сигарет дешевле в стране под запретом.

Российские курильщики готовы перейти на нелегальные сигареты, если цены будут расти, сообщалось в исследовании «Ромир».

При росте цен на 10% контрафакт готовы покупать 61% опрошенных. Если стоимость вырастет на 20%, покупку нелегальной продукции рассмотрят 64% респондентов; в случае подорожания на 30% — 66% россиян.

Впервые минимальную цену на сигареты в РФ установили 1 апреля 2021 года, она рассчитывается Минсельхозом на основе минимального значения акциза на пачку сигарет, налога на добавленную стоимость (НДС) и повышающего коэффициента.

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