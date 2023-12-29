Второй американский штат отстранил Трампа от выборов

Мэн стал вторым после Колорадо штатом Соедиенных Штатов, в котором имя экс-президента Дональда Трампа запретили включать в бюллетени праймериз республиканцев.

Государственный секретарь штата Шенна Беллоуз объяснила свое решение 14-й поправкой к Конституции. Согласно ей, должностным лицам, участвовавшим в мятеже, запрещается занимать ответственные посты в исполнительной власти.

«Я понимаю, что ни один госсекретарь [штата] никогда не лишал кандидата в президенты доступа к бюллетеням на основании третьего раздела 14-й поправки. Однако я также осознаю, что ни один кандидат в президенты никогда прежде не участвовал в мятеже», — цитирует РБК Беллоуз.

Трамп обвинялся в попытке отмены итогов президентских выборов 2020 года и подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия в январе 2021 года. Но виновным в этом он признан не был.

Пресс-секретарь штаба Трампа Стивен Чонг обвинил Беллоуз во вмешательстве в процесс выборов и пообещал подать жалобу в суд. На прошлой неделе Верховный суд Колорадо принял решение об отстранении Трампа от праймериз.

14-я поправка была ратифицирована в 1868 году, после Гражданской войны, с целью не допустить проигравших ее конфедератов к президентским выборам.