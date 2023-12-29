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Звезда «Слова пацана» заменит Киркорова в фильме ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Телеканал ТНТ решил переснять новогодний фильм «Иван Васильевич меняет все» после скандала с «голой» вечеринкой. Киркорова заменят другим актером.

О пересъемках «Ивана Васильевича» сообщила директор ТНТ Тина Канделаки. Но она лишь подтвердила, что будут пересняты некоторые сцены.

О том, что Киркорова после участия в «голой» вечеринке хотят заменить, стало ясно после того, как певца убрали из афиши фильма. Позднее источник сообщил, что вместо поп-короля снимется другой актер.

«Все думали, что руководство во главе с Тиной заменят Киркорова Басковым. Но они решились на неожиданный шаг. Роль Филиппа теперь исполняет Никита Кологривый, который после выхода "Слово пацана" стал большой звездой», — сообщает «МК» со ссылкой на источник.

Почему участников «голой» вечеринки начали отменять

Киркоров в фильме должен был появиться в роли Петра I. По сюжету, герои путешествуют во времени и среди прочего попадают в петровскую эпоху. Никита Кологривый в «Слове пацана» играл роль главы группировки «Универсам» по прозвищу Кощей.

«Там он играл Кощея, а здесь - короля. Тина лично приехала контролировать процесс пересьема. Тем, как играет Никита, осталась довольна», — добавил источник.

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Топ комментариев

korvinsS

Это точно страна воров у всего мира уже воровать начали прикрываясь своей гребаной демократией.

nicollaich

Америка.Мы там, где ресурсы.Ничего личного.

Nik3316

выпустили 3,6 на 0,3% меньше чем годом ранее, а подорожали на 59%... ФАС как ООН, организация импотент

corrector

Скверна Таймсова , твои продувают, упс, впрочем как всегда