Wildberries поднимет комиссию для продавцов бытовой техники

Wildberries с 8 января 2024 года повысит комиссию на продажу бытовой техники и электроники, сообщил представитель маркетплейса.

«На десятую часть таких товаров, как наушники, проекторы, электросамокаты и зарядные устройства, ставки не изменятся, на пятую часть — вырастут на два процентных пункта (мониторы, фотоаппараты, геймпады и другое)», — уточнил РБК представитель Wildberries.

Он отметил, что в среднем комиссия вырастет на пять процентных пунктов (п.п.). При этом на процессоры она поднимется на 7 п.п. — с 5% до 12%, на умные часы — на 10 п.п., с 5% до 15%.

Представитель компании подчеркнул, что другие категории изменения не коснутся. Размер комиссии на продажу товаров в них не увеличивали больше года.

В компании также отметили, что в 2023 году два раза уменьшали комиссию на электронику, что способствовало увеличению доходов продавцов. В частности, тарифы были снижены в мае и отдельно для продавцов новых гаджетов Apple — в сентябре.