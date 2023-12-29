Чичерина устроила камуфляжную вечеринку в зоне СВО

Певица Юлия Чичерина выступила в зоне СВО, назвав мероприятие альтернативой «голой» вечеринке Насти Ивлеевой.

«А у нас камуфляжная вечеринка, все по форме, без дольчегабана и голой лошади из домадва. Одевайтесь по сезону и не путайте дверей», — написала Чичерина в телеграм-канале (орфография и пунктуация сохранены).

Концерт Чичериной прошел на улице, певица пела для военнослужащих, которые собрались вокруг артистки и снимали певицу на телефон. Судя по видео, опубликованном в телеграм-канале Чичериной, на мероприятии собралось несколько сотен бойцов.