Новые «Бременские музыканты» вышли в прокат

Фильм «Бременские музыканты» с Тихоном Жизневским в главной роли вышел в широкой прокат в понедельник, 1 января.

Сюжет обновленных «Бременских музыкантов» повторит сказку братьев Гримм о бродячих музыкантах. Главный герой Трубадур влюбляется в принцессу, но им мешают быть вместе. Музыкант со своей группой — псом, петухом, кошкой и ослом — вместе противостоят трудностям.

Фильм «Бременские музыканты» собрал почти всех популярных актеров вместе. Роль Трубадура сыграл Тихон Жизневский, а персонажа в детстве исполнил Мирон Проворов — мальчик, прославившийся в восьмом сезоне шоу «Голос. Дети».

Также в осовремененной сказке-мюзикле снялись Валентина Ляпина, Роман Курцын, Аскар Нигамедзянов, Ирина Горбачева, Дмитрий Дюжев, Сергей Бурунов, Мария Аронова, Константин Хабенский, Юлия Пересильд.