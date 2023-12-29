Медведев обозначил три цели России в СВО на 2024 год

Взять под контроль Киев, Одессу и Харьков — одна из целей России в рамках специальной военной операции в 2024 году, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев — русские города, как и многие другие временно оккупированные. Все они пока еще маркированы желто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах», — написал Медведев в телеграм-канале.

Другими целями зампред Совбеза назвал «разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма», а также «смещение правящего бандеровского режима».

Медведев добавил, что переговоры с Украиной возможны, их Россия никогда не отвергала.