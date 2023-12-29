НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Операторам связи запретят «наживаться» на россиянах

Источник:
РИА Новости
218 0

Операторам связи не дадут бесконтрольно повышать тарифы выше уровня инфляции, заместитель председателя российского правительства Дмитрий Чернышенко.

Согласно новой стратегии развития отрасли связи до 2035 года, операторы могут поднимать тарифы выше уровня инфляции в случае, если вкладывают значительную часть дополнительной прибыли в развитие сетей и новые технологии, в том числе российские.

«Никто, конечно, не даст операторам наживаться на наших людях и бесконтрольно повышать тарифы», — сказал Чернышенко в интервью РИА Новости, подчеркнув, что ФАС внимательно за этим следит.

За последние десятилетия операторы, напомнил он, занимались инвестированием в инфраструктуру и создание оборудование, и поэтому не могли нарастить прибыль даже до уровня инфляции. Кроме того, в настоящее время идет речь о развитии сетей поколения 5G и имеется установка на создание российского оборудования связи.

Ради технологического суверенитета Россия должна иметь возможность решать такие вопросы самостоятельно, поэтому на отрасль ляжет сильная нагрузка по развитию сетей нового поколения, заключил министр.

Еще по теме
Финансист предостерегла от предновогодних вкладов
Какой тираж называют «Новогодним миллиардом»
Стал известен размер госдолга Украины
Когда и сколько разыграют в «Новогоднем миллиарде»
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Живая ель делает воздух в квартире опасным
NYT рассказала о сигналах Путина к началу мирных переговоров
Стало известно о возможной досрочной отставке мэра Новосибирска
Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по кораблю «Новочеркасск»
Обсуждение (0)
Картина дня
Медведев обозначил три цели России в СВО на 2024 год
Россия запретила Аргентине передавать Украине вертолеты Ми-17
Операторам связи запретят «наживаться» на россиянах
Первый депутат Госдумы пересел на Lada Vesta
О самом главном
Без скромности: в чем встречать год Зеленого Дракона
Что дарить родственникам на Новый год
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Самое обсуждаемое
59
Украина нанесла удар по порту Феодосии
52
Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по кораблю «Новочеркасск»
38
Президент Сербии Вучич заявил о попытке переворота в стране
35
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки
30
Путин восхитился бойцом, попросившим у него новый танк