Операторам связи запретят «наживаться» на россиянах

Операторам связи не дадут бесконтрольно повышать тарифы выше уровня инфляции, заместитель председателя российского правительства Дмитрий Чернышенко.

Согласно новой стратегии развития отрасли связи до 2035 года, операторы могут поднимать тарифы выше уровня инфляции в случае, если вкладывают значительную часть дополнительной прибыли в развитие сетей и новые технологии, в том числе российские.

«Никто, конечно, не даст операторам наживаться на наших людях и бесконтрольно повышать тарифы», — сказал Чернышенко в интервью РИА Новости, подчеркнув, что ФАС внимательно за этим следит.

За последние десятилетия операторы, напомнил он, занимались инвестированием в инфраструктуру и создание оборудование, и поэтому не могли нарастить прибыль даже до уровня инфляции. Кроме того, в настоящее время идет речь о развитии сетей поколения 5G и имеется установка на создание российского оборудования связи.

Ради технологического суверенитета Россия должна иметь возможность решать такие вопросы самостоятельно, поэтому на отрасль ляжет сильная нагрузка по развитию сетей нового поколения, заключил министр.