Финансист предостерегла от предновогодних вкладов

Новогодние предложения от банков сулят выгоду, но в реальности могут либо не принести ожидаемого дохода, либо вовсе обернуться убытками, предупредила заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.

Как правило, заявленный банками высокий процент могут получить лишь избранные – те, кто подключен к зарплатному проекту или другим сервисам, либо может положить сразу немалую (от 100 тысяч рублей) сумму без права досрочного снятия. Нередко повышенная ставка действует лишь первые два-три месяца, сказала «Прайм» Фрумина.

По ее словам, иногда под видом выгодного предложения прячется инвестиционная составляющая — часть ваших денег пойдет не на депозит, а будет вложена в фондовый рынок.

Риски по таким вкладам гораздо выше и доходность не гарантирована. Более того, часть денег, направленная на формирование инвестиционного портфеля, может обесцениться в связи с ухудшением финансовой устойчивости эмитента, пояснила финансист.