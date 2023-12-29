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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия запретила Аргентине передавать Украине вертолеты Ми-17

Источник:
ТАСС
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Россия рассчитывает, что Аргентина с приходом к власти президента Хавьера Милея продолжит придерживаться принципа отказа от отправки военной техники в зоны конфликта, в том числе на Украину, заявил посол РФ в южноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.

Ранее стало известно, что новое правительство Аргентины хочет передать Украине два купленных в России транспортных вертолета Ми-171Е. «Аргентинская сторона официально это не комментирует. Ранее наши вертолеты активно задействовались аргентинцами в своих антарктических операциях и высоко оценивались за их качество и надежность», — цитирует ТАСС Феоктистова.

По его словам, «сейчас винтокрылые машины находятся в нерабочем состоянии и требуют капитального ремонта, но сути дела это не меняет: мы категорически против их передачи противникам России». Такой шаг нарушил бы обязательство Аргентины по сертификату конечного пользователя, который запрещает передачу техники третьей стороне.  

«Аргентина традиционно придерживалась принципиальной позиции о непоставках вооружений и военной техники в зоны конфликтов, в том числе на Украину», — сказал посол. До нового правительства был доведен сигнал о «важности и в дальнейшем строго следовать этой линии», подчеркнул Феоктистов.

Тема: Военная операция на Украине
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