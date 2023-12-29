Россия запретила Аргентине передавать Украине вертолеты Ми-17

Россия рассчитывает, что Аргентина с приходом к власти
президента Хавьера Милея продолжит придерживаться принципа отказа от отправки
военной техники в зоны конфликта, в том числе на Украину, заявил посол РФ в
южноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.
Ранее стало известно, что новое правительство Аргентины
хочет передать Украине два купленных в России транспортных вертолета Ми-171Е. «Аргентинская
сторона официально это не комментирует. Ранее наши вертолеты активно
задействовались аргентинцами в своих антарктических операциях и высоко
оценивались за их качество и надежность», — цитирует ТАСС Феоктистова.
По его словам, «сейчас винтокрылые машины находятся в
нерабочем состоянии и требуют капитального ремонта, но сути дела это не меняет:
мы категорически против их передачи противникам России». Такой шаг нарушил бы обязательство
Аргентины по сертификату конечного пользователя, который запрещает передачу
техники третьей стороне.
«Аргентина традиционно придерживалась принципиальной позиции
о непоставках вооружений и военной техники в зоны конфликтов, в том числе на
Украину», — сказал посол. До нового правительства был доведен сигнал о «важности
и в дальнейшем строго следовать этой линии», подчеркнул Феоктистов.