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Игра Hogwarts Legacy получила бесплатную русскую озвучку

Источник:
Sibnet.ru
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Студия GamesVoice выпустила неофициальную русскую озвучку для игры Hogwarts Legacy, скачать ее можно на официальном сайте разработчиков.

Размер архива с озвучкой составляет 2,84 ГБ, установить ее можно только на ПК-версию Hogwarts Legacy. Создатели озвучки отметили, что работа заняла десять месяцев и 400 часов записи в студии.

В русской локализации Hogwarts Legacy задействовано 143 актера, тогда как в оригинальной озвучке — всего 48. Представитель GamesVoice подчеркнул, что проект стал крупнейшим для студии.

В честь релиза GamesVoice выпустили большое видео, в котором продемонстрировали голоса ключевых персонажей. В ролике также можно увидеть актеров, которые работали над локализацией.

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Топ комментариев

GammiPluh

А как же чипы из стиралок и унитазы? А как же отсталая немытая Россия? Сами же развенчивают то что лепили...

korvinsS

Это точно страна воров у всего мира уже воровать начали прикрываясь своей гребаной демократией.

nicollaich

Америка.Мы там, где ресурсы.Ничего личного.

Asd10

"Не дело государства вмешиваться в торговлю пуговицами. " К. Маркс.