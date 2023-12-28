Игра Hogwarts Legacy получила бесплатную русскую озвучку

Студия GamesVoice выпустила неофициальную русскую озвучку для игры Hogwarts Legacy, скачать ее можно на официальном сайте разработчиков.

Размер архива с озвучкой составляет 2,84 ГБ, установить ее можно только на ПК-версию Hogwarts Legacy. Создатели озвучки отметили, что работа заняла десять месяцев и 400 часов записи в студии.

В русской локализации Hogwarts Legacy задействовано 143 актера, тогда как в оригинальной озвучке — всего 48. Представитель GamesVoice подчеркнул, что проект стал крупнейшим для студии.

В честь релиза GamesVoice выпустили большое видео, в котором продемонстрировали голоса ключевых персонажей. В ролике также можно увидеть актеров, которые работали над локализацией.