Wildberries запустит функцию быстрой отмены заказа

Wildberries в январе запустит для клиентов опцию отмены покупки сразу же после оформления заказа.

Функция быстрой отмены заказа может потребоваться, если покупатель ошибся с адресом или указал неправильное число наименований товара, сообщает пресс-служба маркетплейса.

Отменить доставку можно будет в первый час после заказа или до момента, пока продавец не начал сборку — в зависимости от того, что произойдет раньше, отмечается в сообщении.

На первом этапе функция будет доступна клиентам, которые приобретают товары по постоплате, — их доля составляет 80%. В дальнейшем функция отмены заказа по кнопке станет доступна для всех пользователей.

Соответствующая кнопка появится на сайте и в мобильном приложении в январе. Покупатели увидят ее в разделе «Доставки» возле карточки товара. Однако отмена заказов на первом этапе будет доступна не для всех товаров.