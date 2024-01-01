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Фильм «Холоп 2» вышел в кино 1 января

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Холоп 2»

Комедия «Холоп 2» с Милошем Биковичем вышла в прокат в понедельник, 1 января. Предыдущая часть фильма в свое время стала самой кассовой картиной.

По сюжету второго «Холопа», Гриша, бывший мажор, побывавший холопом и ставший человеком, после путешествия в «прошлое» чутко реагирует на любую несправедливость. Он наблюдает за тем, что творит наглая и избалованная Катя, и решает провернуть с ней тот же трюк, который перевоспитал его.

Роль Гриши снова исполнил Милош Бикович, а Катю сыграла Аглая Тарасова. К своим ролям также вернулись Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева.

Первый «Холоп» стал феноменом 2020 года. Картина вышла в кино в конце декабря 2019 года и за все время проката собрала рекордные тогда более 3 миллиардов рублей. «Холоп» оставался самым кассовым российским проектов за всю современную историю, пока в этом году его рекорд не побил «Чебурашка», собравший более 6,7 миллиарда рублей.

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