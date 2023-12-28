НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Xiaomi представил свой первый электромобиль

Источник:
Sibnet.ru
303 1

Китайская компания Xiaomi представила свой первый электромобиль SU7. Это пятиместный седан, который будет выпускаться в партнерстве с автогигантом BAIC.

Xiaomi SU7
Xiaomi SU7
Фото: © Xiaomi

Аббревиатура SU в названии первой модели Xiaomi означает Speed Ultra. В зависимости от исполнения, китайская новинка оснащается одним из двух электромоторов — мощностью 299 и 374 лошадиных сил.

Так, 374-сильный вариант способен развивать максимальную скорость до 265 километров в час, а первую «сотку» набирает менее чем за 2,8 секунды. Младшая версия будет разгоняться до 210 километров в час. Также в продаже будет полноприводная версия Xiaomi SU7 Max с мотором в 673 лошадиных сил.

Электрокар получил в оснащение батарею емкостью 101 кВтч, чего достаточно для обеспечения дальнобойности до 800 километров. Также автомобиль оснащен системой быстрой зарядки, которая всего за 15 минут восполняет 510 километров запаса хода.

В машине есть мультимедийная система с HyperOS, в салоне установлено 23 динамика Dolby Atmos. Автомобиль имеет возможность автономного вождения в будущем благодаря платформе Xiaomi Pilot и набору датчиков и лидару.

Поставки в Китае SU7 должны начаться в начале 2024 года. Цены новинки компания пока не раскрывает. В ближайшие десять лет Xiaomi собирается вложить 10 миллиардов долларов в новое направление.

Еще по теме
Раскрыты характеристики российского электромобиля «Атом»
Mercedes-Benz получит датчик нетрезвых водителей
Помощник Путина предрек Mercedes и BMW уход в историю
Объявлены сроки появления новых автомобилей «Волга»
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Опасное вождение
Самое популярное
Живая ель делает воздух в квартире опасным
NYT рассказала о сигналах Путина к началу мирных переговоров
Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по кораблю «Новочеркасск»
Стало известно о возможной досрочной отставке мэра Новосибирска
Обсуждение (1)
О самом главном
Без скромности: в чем встречать год Зеленого Дракона
Что дарить родственникам на Новый год
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Самое обсуждаемое
59
Украина нанесла удар по порту Феодосии
52
Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по кораблю «Новочеркасск»
38
Президент Сербии Вучич заявил о попытке переворота в стране
35
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки
30
Путин восхитился бойцом, попросившим у него новый танк