Xiaomi представил свой первый электромобиль

Китайская компания Xiaomi представила свой первый электромобиль SU7. Это пятиместный седан, который будет выпускаться в партнерстве с автогигантом BAIC.

Xiaomi SU7 Фото: © Xiaomi

Аббревиатура SU в названии первой модели Xiaomi означает Speed Ultra. В зависимости от исполнения, китайская новинка оснащается одним из двух электромоторов — мощностью 299 и 374 лошадиных сил.

Так, 374-сильный вариант способен развивать максимальную скорость до 265 километров в час, а первую «сотку» набирает менее чем за 2,8 секунды. Младшая версия будет разгоняться до 210 километров в час. Также в продаже будет полноприводная версия Xiaomi SU7 Max с мотором в 673 лошадиных сил.

Электрокар получил в оснащение батарею емкостью 101 кВтч, чего достаточно для обеспечения дальнобойности до 800 километров. Также автомобиль оснащен системой быстрой зарядки, которая всего за 15 минут восполняет 510 километров запаса хода.

В машине есть мультимедийная система с HyperOS, в салоне установлено 23 динамика Dolby Atmos. Автомобиль имеет возможность автономного вождения в будущем благодаря платформе Xiaomi Pilot и набору датчиков и лидару.

Поставки в Китае SU7 должны начаться в начале 2024 года. Цены новинки компания пока не раскрывает. В ближайшие десять лет Xiaomi собирается вложить 10 миллиардов долларов в новое направление.