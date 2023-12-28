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Стал известен размер госдолга Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Размер государственного долга Украины на конец ноября 2023 года достиг 5,1 триллиона гривен — это более 140 миллиардов долларов, сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

«В ноябре рост государственного долга ускорился, за месяц госдолг увеличился на 3,3%: плюс 164,3 миллиарда гривен или 4,5 миллиарда долларов», — написал Гетманцев в своем телеграм-канале.

Парламентарий отметил, что по итогам 2023 года соотношение госдолга к ВВП составит около 85% против 78,4% в 2022 и 48,9% в 2021 году. В частности, на прирост госдолга повлияло получение очередной финансовой помощи от Евросоюза и Всемирного банка.

По прогнозу МВФ, государственный долг Украины вырастет до 88,1% ВВП в 2023 году, а в 2025 году превысит 100% ВВП. Проект бюджета Украины на следующий год предусматривает увеличение госдолга до 8,18 триллиона гривен (221,5 миллиарда долларов).

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Топ комментариев

GammiPluh

А как же чипы из стиралок и унитазы? А как же отсталая немытая Россия? Сами же развенчивают то что лепили...

korvinsS

Это точно страна воров у всего мира уже воровать начали прикрываясь своей гребаной демократией.

Asd10

"Не дело государства вмешиваться в торговлю пуговицами. " К. Маркс.

nicollaich

Америка.Мы там, где ресурсы.Ничего личного.