Стал известен размер госдолга Украины

Размер государственного долга Украины на конец ноября 2023 года достиг 5,1 триллиона гривен — это более 140 миллиардов долларов, сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

«В ноябре рост государственного долга ускорился, за месяц госдолг увеличился на 3,3%: плюс 164,3 миллиарда гривен или 4,5 миллиарда долларов», — написал Гетманцев в своем телеграм-канале.

Парламентарий отметил, что по итогам 2023 года соотношение госдолга к ВВП составит около 85% против 78,4% в 2022 и 48,9% в 2021 году. В частности, на прирост госдолга повлияло получение очередной финансовой помощи от Евросоюза и Всемирного банка.

По прогнозу МВФ, государственный долг Украины вырастет до 88,1% ВВП в 2023 году, а в 2025 году превысит 100% ВВП. Проект бюджета Украины на следующий год предусматривает увеличение госдолга до 8,18 триллиона гривен (221,5 миллиарда долларов).