Как справиться с предновогодним стрессом

Психолог Екатерина Елгаева поделилась советами, как в последние дни декабря успеть сделать все необходимое и не поймать выгорание в предновогодней суете.

«По разным исследованиям, от 43% до 82% жителей России испытывают беспокойно и тревожность накануне праздников. Предлагаю, в первую очередь, рассмотреть ситуацию с рациональной позиции и структурировать задачи», — напомнила эксперт.

Елгаева отметила, что стресс в первую очередь представляет собой физическое переживание. В этой ситуации расслабиться помогут дыхательные упражнения, йога, медитация или горячая ванна. Такие практики эффективно убирают телесные зажимы.

«Необходимо сесть и расписать все дела, которые необходимо закончить до Нового года: и рабочие и личные. Для каждой задачи пропишите сроки, а также последствия в случае, если выполнить ее не удастся. Это позволит распределить приоритеты», — посоветовала она.

Психолог добавила, что люди часто спешат закончить дела до Нового года не потому, что это жизненно необходимо, а потому, что это повышает собственное ощущение значимости и «хорошести». На самом деле некоторые дела можно завершить уже после праздников.