Лавров назвал «формулу Зеленского» плодом больного воображения

Предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским «Формула мира» является плодом больного воображения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».

Главное в плане украинского лидера — «Россия, уходи на границы 1991 года, отдай Крым, отдай Донбасс», констатировал Лавров, говоря о попытках стран Запада привлечь развивающиеся государства присоединиться к «Формуле мира».

«То, что нам рассказывают, и это подтверждается из разных источников, Запад говорит: вот десять пунктов Зеленского, ни шагу в сторону, ни влево, ни вправо, ни назад — только вперед. Утвердить как они есть», — добавил министр.

Лавров отметил, что западные страны пытаются манипулированием отдельными пунктами формулы Зеленского доказать поддержку многих стран плана по возвращению России к границам 1991 года.