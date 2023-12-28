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Лавров назвал «формулу Зеленского» плодом больного воображения

Источник:
Sibnet.ru
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Предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским «Формула мира» является плодом больного воображения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».

Главное в плане украинского лидера — «Россия, уходи на границы 1991 года, отдай Крым, отдай Донбасс», констатировал Лавров, говоря о попытках стран Запада привлечь развивающиеся государства присоединиться к «Формуле мира».

«То, что нам рассказывают, и это подтверждается из разных источников, Запад говорит: вот десять пунктов Зеленского, ни шагу в сторону, ни влево, ни вправо, ни назад — только вперед. Утвердить как они есть», — добавил министр.

Лавров отметил, что западные страны пытаются манипулированием отдельными пунктами формулы Зеленского доказать поддержку многих стран плана по возвращению России к границам 1991 года.

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Топ комментариев

GammiPluh

А как же чипы из стиралок и унитазы? А как же отсталая немытая Россия? Сами же развенчивают то что лепили...

korvinsS

Это точно страна воров у всего мира уже воровать начали прикрываясь своей гребаной демократией.

Asd10

"Не дело государства вмешиваться в торговлю пуговицами. " К. Маркс.

nicollaich

Америка.Мы там, где ресурсы.Ничего личного.