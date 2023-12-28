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Мэр Новосибирска Локоть уйдет в отставку

Источник:
Sibnet.ru
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уходит в отставку, врио главы стал заммэра Олег Клемешов, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Анатолий Евгеньевич получил предложение перейти на работу, которая предполагает выполнение уже общегосударственных задач», — сказал Травников в интервью областному телеканалу ОТС.

По словам губернатора, Локоть принял решение использовать свой политический и жизненный опыт для того, чтобы продолжать приносить пользу уже в целом стране. Травников уточнил, что Локоть уходит в очередной отпуск с последующим увольнением.

В соответствии с городским уставом исполнение обязанностей возлагается на одного из заместителей мэра, им стал Олег Клемешов. Травников пообещал оказывать ему необходимое содействие.

Прямые выборы мэра Новосибирска были отменены в апреле текущего года. По новым правилам градоначальника теперь будут избирать депутаты из числа кандидатов, прошедших в финал специального конкурса.

Впервые мэром Новосибирска Анатолий Локоть был избран на досрочных выборах в апреле 2014 года. В 2019 году он выиграл вторые выборы. Его полномочия истекали в сентябре 2024 года.

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