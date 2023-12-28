Центробанк навсегда отменил комиссии за переводы в СБП

Центробанк освободил кредитные организации от уплаты комиссий регулятору по ряду операций в Системе быстрых платежей, сообщается на сайте регулятора.

До 1 июля 2024 года для банков в России действует льготный период, который предусматривает временную отмену комиссии в пользу ЦБ за переводы между гражданами.

«Регулятор принял решение установить нулевой тариф для этих операций без ограничения срока действия», — говорится в сообщении.

Также нулевые тарифы для банков будут действовать за перевод гражданам кешбэка и за возврат такого кешбэк продавцу при отказе от покупки.

«Это позволит сделать программу лояльности СБП более привлекательной не только для торгово-сервисных предприятий, но и для обслуживающих их банков», — поясняется в сообщении.