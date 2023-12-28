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Куры в России стали хуже нести яйца

Источник:
Sibnet.ru
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Яйценоскость кур-несушек в России за год упала с 288 до 286 яиц, сообщается в докладе Росстата о социально-экономическом положении за 11 месяцев.

В ноябре в России выпустили 3,6 миллиарда яиц, что на 0,3% меньше чем годом ранее, а также на 6,1% меньше, чем в октябре. Общее сокращение выпуска обеспечил именно ноябрьский результат, за январь-октябрь производство яиц росло на 1,3%.

По официальным данным, с начала года яйца в России подорожали на 59%, в ноябре цены выросли на 15%. Главная причина — резко растущий спрос на дешевый источник белка.

Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении производителей куриных яиц из Волгогорадской, Воронежской, Ивановской, Кировской, Кемеровской областей.

По данным ведомства, власти 10 регионов заключили соглашения о стабилизации цен на яйца, там они уже снижаются. Это Иркутская, Кировская, Липецкая, Московская, Новосибирская, Пензенская, Самарская, Тамбовская, Томская и Тюменская области.

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Топ комментариев

Lenivec

Ой ,да их пожалеть надо .Голая Лолита ,такое им не развидеть )))

GammiPluh

А как же чипы из стиралок и унитазы? А как же отсталая немытая Россия? Сами же развенчивают то что лепили...

Asd10

"Не дело государства вмешиваться в торговлю пуговицами. " К. Маркс.

shatlnk

не факт!, что если его до этого состояния довели пострадавшие(или поплатившиеся)?следствие расставит...