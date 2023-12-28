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Минобороны России раскрыло число контрактников в армии

Источник:
РБК
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Минобороны впервые с начала специальной военной операции раскрыло число служащих в вооруженных силах по контракту — более 640 тысяч человек.

Также в военном ведомстве рассказали о том, что в составе отрядов БАРС участие в военной операции приняли более 40 тыс. человек. Свыше 7 тысяч сейчас выполняют боевые задачи в зоне военной операции, приводит РБК данные из материалов Минобороны «Армия в цифрах — 2023».

БАРС был создан в 2015 году в соответствии с указом Владимира Путина о создании мобилизационного резерва вооруженных сил. В него вступили в том числе и представители казаческих объединений.

Наибольшее количество добровольцев туда отправились из Краснодарского края и Ростовской области (больше 6,5 тыс.), следует из материалов Минобороны.

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Оборона #Армия
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Lenivec

Ой ,да их пожалеть надо .Голая Лолита ,такое им не развидеть )))

GammiPluh

А как же чипы из стиралок и унитазы? А как же отсталая немытая Россия? Сами же развенчивают то что лепили...

Asd10

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shatlnk

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