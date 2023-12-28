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Когда и сколько разыграют в «Новогоднем миллиарде»

Источник:
Sibnet.ru
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«Новогодний миллиард» от «Русского лото» разыграют 1 января 2024 года в эфире телеканала НТВ. Главный приз с большой вероятностью окажется в руках одного победителя.

Когда розыгрыш «Новогоднего миллиарда»

Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» (тираж №1526) начнется 1 января 2024 года в 15.30 по московскому времени. В прямом эфире тираж будут транслировать на телеканале НТВ, официальном канале «Столото» в YouTube, в сообществах «Столото» в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Telegram).

Как проверить билет «Новогоднего миллиарда»

Как и в остальных тиражах «Русского лото», ведущий и гости студии будут доставать бочонки из мешка. Всего в мешке 90 бочонков.

На билете два игровых поля (верхнее и нижнее), в каждом из полей — по 15 чисел в диапазоне от 1 до 90. Всего на билете 30 чисел. 

Лотерейный билет можно проверять прямо во время розыгрыша. Если билет бумажный, то в нем нужно зачеркивать числа, которые называет ведущий доставая бочонки.

Лотерейный билет
Фото: © Sibnet.ru

В первом туре выиграют билеты, в которых раньше других совпадут пять чисел в любой горизонтальной строке. Во втором туре пройдет розыгрыш главного приза — он достанется обладателю билета, в котором в одном из полей 15 чисел совпадут с номерами вытащенных ведущим бочонков раньше других. 

После этого будут разыграны остальные денежные призы, в том числе 100 призов по 1 миллиону рублей.

С проверкой лотерейных билетов, купленных онлайн, проще. Нужно зайти на сайт «Столото», авторизоваться в личном кабинете. Сразу после розыгрыша у цифровых билетов обновится статус. Во вкладке «Мои билеты» будет показано — выиграл билет или нет. 

Где купить билеты «Новогоднего миллиарда»

Какие призы в «Новогоднем миллиарде»

Общий призовой фонд «Новогоднего миллиарда» — более 2 миллиардов рублей. Сумма разыгрываемых денег в новогоднем тираже «Русского лото»  №1526 складывается из призового фонда тиража (50% от стоимости каждого билета) и накопленного с предыдущих розыгрышей Джекпота «Русского лото».

Самый крупный выигрыш в тираже №1526 может составить 1 миллиард рублей. С большой вероятностью он окажется в руках одного победителя, но нельзя исключать и ситуации, в которой приз разделят двое человек, как это было в 2022 и 2019 годах.

Вероятность выигрыша 1 миллиарда одним человеком составляет около 60%. Вероятность того, что главный приз разделят два или более участников, — около 40%.

Кроме главного приза будут разыгрываться 100 призов по 1 миллиону рублей, а также множество других денежных призов.

Тема: Новогодний миллиард
Где купить бумажные билеты «Новогоднего миллиарда»
«Новогодний миллиард»: как купить электронный лотерейный билет
Как получить бесплатный билет «Новогоднего миллиарда»
Как выбрать билет «Новогоднего миллиарда» со счастливыми числами
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Lenivec

Ой ,да их пожалеть надо .Голая Лолита ,такое им не развидеть )))

GammiPluh

А как же чипы из стиралок и унитазы? А как же отсталая немытая Россия? Сами же развенчивают то что лепили...

Asd10

"Не дело государства вмешиваться в торговлю пуговицами. " К. Маркс.

shatlnk

не факт!, что если его до этого состояния довели пострадавшие(или поплатившиеся)?следствие расставит...