«Новогодний миллиард» от «Русского лото» разыграют 1 января 2024 года в эфире телеканала НТВ. Главный приз с большой вероятностью окажется в руках одного победителя.

Когда розыгрыш «Новогоднего миллиарда»

Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» (тираж №1526) начнется 1 января 2024 года в 15.30 по московскому времени. В прямом эфире тираж будут транслировать на телеканале НТВ, официальном канале «Столото» в YouTube, в сообществах «Столото» в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Telegram).

Как проверить билет «Новогоднего миллиарда»

Как и в остальных тиражах «Русского лото», ведущий и гости студии будут доставать бочонки из мешка. Всего в мешке 90 бочонков.

На билете два игровых поля (верхнее и нижнее), в каждом из полей — по 15 чисел в диапазоне от 1 до 90. Всего на билете 30 чисел.

Лотерейный билет можно проверять прямо во время розыгрыша. Если билет бумажный, то в нем нужно зачеркивать числа, которые называет ведущий доставая бочонки.

Фото: © Sibnet.ru

В первом туре выиграют билеты, в которых раньше других совпадут пять чисел в любой горизонтальной строке. Во втором туре пройдет розыгрыш главного приза — он достанется обладателю билета, в котором в одном из полей 15 чисел совпадут с номерами вытащенных ведущим бочонков раньше других.

После этого будут разыграны остальные денежные призы, в том числе 100 призов по 1 миллиону рублей.

С проверкой лотерейных билетов, купленных онлайн, проще. Нужно зайти на сайт «Столото», авторизоваться в личном кабинете. Сразу после розыгрыша у цифровых билетов обновится статус. Во вкладке «Мои билеты» будет показано — выиграл билет или нет.

Какие призы в «Новогоднем миллиарде»

Общий призовой фонд «Новогоднего миллиарда» — более 2 миллиардов рублей. Сумма разыгрываемых денег в новогоднем тираже «Русского лото» №1526 складывается из призового фонда тиража (50% от стоимости каждого билета) и накопленного с предыдущих розыгрышей Джекпота «Русского лото».

Самый крупный выигрыш в тираже №1526 может составить 1 миллиард рублей. С большой вероятностью он окажется в руках одного победителя, но нельзя исключать и ситуации, в которой приз разделят двое человек, как это было в 2022 и 2019 годах.

Вероятность выигрыша 1 миллиарда одним человеком составляет около 60%. Вероятность того, что главный приз разделят два или более участников, — около 40%.

Кроме главного приза будут разыгрываться 100 призов по 1 миллиону рублей, а также множество других денежных призов.