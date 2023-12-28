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Собчак и другие артисты поддержали Ивлееву после слезных извинений

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Насти Ивлеевой

Ксения Собчак публично поддержала блогера Настю Ивлееву после того, как она в слезах попросила у поклонников прощения за «голую» вечеринку. Также за артистку заступились блогеры и музыканты.

Ивлеева записала видео, где попросила прощения за мероприятие с «голым» дресс-кодом. Она признала свою вину и назвала события на вечеринке необдуманными и неуместными. Также блогер сказала, что ее некому защитить и поддержать, а публичную «казнь» от общественности она заслуживает.

«Настя! Ты ничего этого не заслуживаешь! Мы все этого не заслуживаем. Просто мы живем в такое время. И его надо просто пережить. Я тебя люблю, и я с тобой. И это неправда, что ты одна. Ты не одна. Просто у тех, кто с тобой сегодня, нет права на громкий голос. Кричат другие голоса», — прокомментировала запись Собчак.

Участники «голой» вечеринки понесли наказание

В поддержку Ивлеевой выступили блогеры и другие артисты, которые посоветовали ей больше не извиняться и просто жить дальше.

Музыкант Олег Вишневский высказался на тему «голой» вечеринки, отметив, что «собирать толпу лидеров мнений с голыми телесами» — это не показатель свободы или раскрепощенности. Он назвал произошедшее эпидемией безумия, которая маскируется за мнимыми свободами.

«Надеюсь, у Насти все будет хорошо, и эта травля прекратится, потому что перебарщивать и упиваться в злорадстве не есть хорошо», — написал Вишневский в телеграм-канале.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

Lenivec

Ой ,да их пожалеть надо .Голая Лолита ,такое им не развидеть )))

GammiPluh

А как же чипы из стиралок и унитазы? А как же отсталая немытая Россия? Сами же развенчивают то что лепили...

Asd10

"Не дело государства вмешиваться в торговлю пуговицами. " К. Маркс.

rumatam

-оленеводы совсем распоясались..........