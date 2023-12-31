WT увидела провал дипломатии США по всем фронтам

США не смогли обеспечить безопасность Израиля, заставить Россию уйти с Украины и противостоять Китаю в Тихоокеанском регионе, заявил американский политолог Питер Моричи.

По словам политолога экономика Китая уже достигла размеров экономики США. «Он строит военные корабли гораздо быстрее, чем мы. Сейчас модно задаваться вопросом, готовы ли китайские военные вести активную войну, но предполагать, что они не могут этого сделать, очень рискованно», — написал Моричи в статье, опубликованной в The Washington Times.

На Ближнем Востоке «демократическое еврейское государство невозможно без создания отдельного Палестинского государства», считает Моричи. При этом он считает, что переговоры с Ираном и ослабление санкций не приведут к искомому результату, поэтому Штатам нужно проводить по отношению к Тегерану более жесткую политику.

Россия доказала, что сами по себе санкции не действуют: «ее экономика хорошо работает, чтобы годами поддерживать войну с помощью торговли с Китаем, Индией и другими». Он рекомендовал выдать украинцам все оружие, которое они просят.

Моричи призывает американское правительство нарастить агрессивные шаги, чтобы пригрозить этим странам прямой войной со Штатами: «Мы не должны желать конфликта ни с Ираном, ни с Россией, но мы не должны позволить Москве и Тегерану творить злодеяния, не рискуя этим. Вряд ли какая-либо из стран хочет открытого конфликта».