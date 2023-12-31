НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

WT увидела провал дипломатии США по всем фронтам

Источник:
The Washington Times
382 3

США не смогли обеспечить безопасность Израиля, заставить Россию уйти с Украины и противостоять Китаю в Тихоокеанском регионе, заявил американский политолог Питер Моричи.

По словам политолога экономика Китая уже достигла размеров экономики США. «Он строит военные корабли гораздо быстрее, чем мы. Сейчас модно задаваться вопросом, готовы ли китайские военные вести активную войну, но предполагать, что они не могут этого сделать, очень рискованно», — написал Моричи в статье, опубликованной в The Washington Times.

На Ближнем Востоке «демократическое еврейское государство невозможно без создания отдельного Палестинского государства», считает Моричи. При этом он считает, что переговоры с Ираном и ослабление санкций не приведут к искомому результату, поэтому Штатам нужно проводить по отношению к Тегерану более жесткую политику.

Россия доказала, что сами по себе санкции не действуют: «ее экономика хорошо работает, чтобы годами поддерживать войну с помощью торговли с Китаем, Индией и другими». Он рекомендовал выдать украинцам все оружие, которое они просят.

Моричи призывает американское правительство нарастить агрессивные шаги, чтобы пригрозить этим странам прямой войной со Штатами: «Мы не должны желать конфликта ни с Ираном, ни с Россией, но мы не должны позволить Москве и Тегерану творить злодеяния, не рискуя этим. Вряд ли какая-либо из стран хочет открытого конфликта».

Еще по теме
Небензя назвал атаку на Белгород терактом против мирного города
Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН
Путин поздравил с Новым годом только двух европейских лидеров
Трамп назвал Байдена мошенником и негодяем
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Где купить бумажные билеты «Новогоднего миллиарда»
Стало известно о возможной досрочной отставке мэра Новосибирска
Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по кораблю «Новочеркасск»
Разработчики Escape from Tarkov представили новую карту
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Топ комментариев

mosquito__2010

Чувствуешь наступающее Украинское грядущее ? Это вилы.

Asd10

Налёты советской ДБА на Берлин ты тоже назовешь "пакостью", Сашок?? Или в слив унырнешь?? 🤔

nicollaich

Алтайский сказочник уже опроверг инфу?

GammiPluh

Поздновато усиливать... ВПК Украины мертв на 95%