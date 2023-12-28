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ЦБ рассказал, как распознать мошенников по первым словам

Источник:
Sibnet.ru
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Банк России перечислил самые популярные фразы телефонных мошенников, услышав которые нужно сразу прекращать разговор.

«Есть фразы, которые мошенники особенно любят, и если вы их услышали — сразу кладите трубку», — говорится в материале, опубликованном в телеграм-канале Банка России.

Так следует поступать, когда сразу заявляют «об оформлении заявки на кредит». Не стоит разговаривать и с теми, кто представляется «сотрудником Центробанка», так как настоящие его работники не звонят и не пишут гражданам.

Также в «стоп-лист» попала фраза «специальный или безопасный счет» и заявление о «следственных действиях» с целью помочь в «поимке мошенников».

ЦБ предупредил, что мошенников выдают такие фразы, как «истекает срок действия сим-карты», «продиктуйте код из СМС-сообщения» и «вас беспокоит специалист финансовой безопасности, сотрудник службы безопасности банка».

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Топ комментариев

Lenivec

Ой ,да их пожалеть надо .Голая Лолита ,такое им не развидеть )))

GammiPluh

А как же чипы из стиралок и унитазы? А как же отсталая немытая Россия? Сами же развенчивают то что лепили...

Asd10

"Не дело государства вмешиваться в торговлю пуговицами. " К. Маркс.

rumatam

-оленеводы совсем распоясались..........