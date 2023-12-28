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Самолет в Якутии сел на замерзшую реку вместо аэродрома

Источник:
Sibnet.ru
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Ан-24 на замерзшей реке Колыма в Якутии
Фото: © Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Самолет Ан-24 сел вне взлетно-посадочной полосы в аэропорту якутского поселка Зырянка — он приземлился на замерзшую реку Колыма, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратуры.

Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии» утром в четверг выполнял пассажирский рейс по маршруту Якутск — Зырянка — Среднеколымск — Якутск. При заходе на посадку воздушное судно отклонилось от взлетно-посадочной полосы и произвело посадку на песчаную косу реки Колыма.

На бору находились 30 пассажиров и четыре члена экипажа, они не пострадали. Проведена их эвакуация.

По предварительной информации, причиной авиационного события является ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна.

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Lenivec

Ой ,да их пожалеть надо .Голая Лолита ,такое им не развидеть )))

GammiPluh

А как же чипы из стиралок и унитазы? А как же отсталая немытая Россия? Сами же развенчивают то что лепили...

Times Square

А теперь давай рассмотрим вопрос с интересной стороны. Человек не поддерживает СВО, соответственно туда...

Asd10

"Не дело государства вмешиваться в торговлю пуговицами. " К. Маркс.