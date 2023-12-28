Самолет Ан-24 сел вне взлетно-посадочной полосы в аэропорту якутского поселка Зырянка — он приземлился на замерзшую реку Колыма, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратуры.

Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии» утром в четверг выполнял пассажирский рейс по маршруту Якутск — Зырянка — Среднеколымск — Якутск. При заходе на посадку воздушное судно отклонилось от взлетно-посадочной полосы и произвело посадку на песчаную косу реки Колыма.

На бору находились 30 пассажиров и четыре члена экипажа, они не пострадали. Проведена их эвакуация.

По предварительной информации, причиной авиационного события является ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна.