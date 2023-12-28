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Фадеев запретил бренд Глюк’oZa после «голой» вечеринки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Glukoza production / CC BY-SA 3.0

Продюсер Максим Фадеев запретил певице Наталье Чистяковой-Ионовой использовать бренд Глюк’oZa после участия в «голой вечеринке».

Фадеев написал в телеграм-канале, что не сразу узнал, что на «голой вечеринке» присутствовала его бывшая артистка Наталья Ионова. Он напомнил, что, хоть певицу многие знают под именем Глюк’oZa, на самом деле — это название группы, а не ее псевдоним.

«Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта - прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях», — написал Фадеев.

Он отметил, что проект Глюк’oZa создавался для детей, а певица уже выросла из этого образа. Кроме этого, он не желает, чтобы его ассоциировали с этой артисткой.

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Топ комментариев

Lenivec

Ой ,да их пожалеть надо .Голая Лолита ,такое им не развидеть )))

GammiPluh

А как же чипы из стиралок и унитазы? А как же отсталая немытая Россия? Сами же развенчивают то что лепили...

Times Square

А теперь давай рассмотрим вопрос с интересной стороны. Человек не поддерживает СВО, соответственно туда...

Asd10

"Не дело государства вмешиваться в торговлю пуговицами. " К. Маркс.