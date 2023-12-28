Фадеев запретил бренд Глюк’oZa после «голой» вечеринки

Продюсер Максим Фадеев запретил певице
Наталье Чистяковой-Ионовой использовать бренд Глюк’oZa после участия в «голой
вечеринке».
Фадеев написал в телеграм-канале, что не
сразу узнал, что на «голой вечеринке» присутствовала его бывшая артистка
Наталья Ионова. Он напомнил, что, хоть певицу многие знают под именем Глюк’oZa,
на самом деле — это название группы, а не ее псевдоним.
«Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует
концепцию проекта - прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает
в последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях», —
написал Фадеев.
Он отметил, что проект Глюк’oZa создавался
для детей, а певица уже выросла из этого образа. Кроме этого, он не желает,
чтобы его ассоциировали с этой артисткой.