Фадеев запретил бренд Глюк’oZa после «голой» вечеринки

Продюсер Максим Фадеев запретил певице Наталье Чистяковой-Ионовой использовать бренд Глюк’oZa после участия в «голой вечеринке».

Фадеев написал в телеграм-канале, что не сразу узнал, что на «голой вечеринке» присутствовала его бывшая артистка Наталья Ионова. Он напомнил, что, хоть певицу многие знают под именем Глюк’oZa, на самом деле — это название группы, а не ее псевдоним.

«Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта - прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях», — написал Фадеев.

Он отметил, что проект Глюк’oZa создавался для детей, а певица уже выросла из этого образа. Кроме этого, он не желает, чтобы его ассоциировали с этой артисткой.