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«Иван Васильевич меняет все» переснимут из-за «голого» Киркорова

Источник:
Sibnet.ru
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Филипп Киркоров в образе Петра I в фильме
Филипп Киркоров в образе Петра I в фильме "Иван Васильевич меняет все"
Фото: © пресс-служба ТНТ

Сцены в новогоднем фильме «Иван Васильевич меняет все» переснимут. По официальной версии комедию хотят сделать более провокационной, но в то же время после скандала с «голой вечеринкой» с афиши убрали Филиппа Киркорова.

В фильме «Иван Васильевич меняет все» снимались Филипп Киркоров и Анна Асти. Оба артиста были среди гостей на «голой вечеринке» Насти Ивлеевой. Мероприятие вызвало общественный резонанс и всех участников потребовали призвать к ответственности. Итог — у каждого артиста начались те или иные трудности в карьере.

В Сети появились новые афиши фильма «Иван Васильевич меняет все». На них Киркорова (сыграл Петра I) заменили Павлом Волей, а на Асти, которая снялась в фильме в роли куклы Барби, надели очки.

Фото: © телеканал ТНТ

Директор ТНТ Тина Канделаки прокомментировала пересъемку фильма в телеграм-канале.

«Мы переснимаем ряд сцен для того, чтобы сделать фильм интереснее, острее, провакативнее», — сказала она.

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